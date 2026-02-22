Auto rutscht auf Gegenspur, kracht gegen Kleinbus

Spektakulärer Verkehrsunfall im Tiroler Unterland: Das Auto einer jungen Frau (20) rutschte bei winterlichen Bedingungen auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen den Kleinbus eines 60-jährigen Deutschen. Beide Lenker dürften glimpflich davongekommen sein – an den Fahrzeugen entstand jedoch massiver Schaden. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Rückstau!
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, bei Kössen im Bezirk Kitzbühel. Die 20-jährige Einheimische war mit ihrem Auto auf der B172 Walchseestraße von Walchsee kommend in Richtung Kössen unterwegs. „In einer leichten Rechtskurve untersteuerte sie den Pkw und rutschte teilweise auf die Gegenfahrbahn“, berichtete die Polizei.
Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und blockierten die Fahrbahn.
Die Polizei
Die junge Frau konnte den Wagen nicht mehr unter Kontrolle bringen, woraufhin dieser gegen den entgegenkommenden Kleinbus eines 60-jährigen Deutschen krachte. „Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und blockierten die Fahrbahn.“
Feuerwehr rückte an
Wegen des aufkommenden Rückstaus auf der Bundesstraße wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte. Den Florianis gelang es, die Fahrzeuge etwas zur Seite zu schieben. Die Unfallstelle auf der B172 war bis 17.15 Uhr nur erschwert passierbar, wobei der Verkehr wechselweise angehalten wurde.
