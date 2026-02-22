Auto rutscht auf Gegenspur, kracht gegen Kleinbus

Feuerwehr rückte an

Wegen des aufkommenden Rückstaus auf der Bundesstraße wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften anrückte. Den Florianis gelang es, die Fahrzeuge etwas zur Seite zu schieben. Die Unfallstelle auf der B172 war bis 17.15 Uhr nur erschwert passierbar, wobei der Verkehr wechselweise angehalten wurde.