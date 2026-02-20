Blood on the ice
Blade to the face! Serious fall in short track
Terrible scenes at the Olympic short track! In the quarterfinals of the 1500 meters, Kamila Sellier fell and was hit in the face by a competitor's skate. The Polish athlete, who was bleeding heavily, was treated and taken off the ice on a stretcher.
What happened?
Sellier was one place behind the qualifying positions, but then fell in the curve – and was extremely unlucky to be hit in the face by the skate of American Kristen Santos-Griswold, who was skating in front of her. Blood immediately poured from the gaping wound under her eye.
First responders rushed onto the ice and covered the 25-year-old Polish skater with white tarps. Sellier was treated for several minutes before being carried off the ice on a stretcher to the applause of the spectators. She gave a thumbs up to signal that she was okay.
Blood trail on the ice
With a trail of blood on the ice, the competition finally continued and the race was repeated, but with only four skaters. Sellier and Santos-Griswold were disqualified for pushing.
