Schneechaos in Österreich ++ Trumps Iran-Pläne

Ein plötzlicher Wintereinbruch hat große Teile Österreichs fest im Griff. Dichter Schneefall und glatte Fahrbahnen sorgten landesweit für zahlreiche Unfälle und teils massive Verkehrsbehinderungen. Besonders betroffen war auch der Luftverkehr. Und: In den vergangenen Tagen haben die USA ihre militärische Präsenz im Nahen Osten deutlich verstärkt. Beobachter werten die Truppenverlegungen als mögliche Vorbereitung auf einen Angriff gegen den Iran – sollte US-Präsident Donald Trump grünes Licht geben. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 20. Februar, mit Stefana Madjarov.