Slowakische Kultur-Enklave mit Herz für Europa

„Neugier“ ist das Zauberwort für das reiche Jahresprogramm, in dem auch die alte Eisenbahnbrücke über den Fluss Waag als neue multikulturelle Plattform verspätet, im September als eine Hauptattraktion eröffnet werden soll. Der liberale Bürgermeister möchte jeden ansprechen, hat alle Bürger eingeladen, aktiver Teil der Kulturhauptstadt zu sein. So möchte Trenčín seine Position als offene, freie, tolerante, moderne Stadt festigen.

Die Eröffnung, zu der sich weder der prorussische Präsident Robert Fico und schon gar nicht die ungeliebte Kulturministerin Martina Šimkovičová von der Nationalpartei getraut hatten, wurde zum feurigen Plädoyer für Europa, für Demokratie, Bildung und die Freiheit der Kunst: „Wir Slowaken werden niemals zulassen, dass uns das Recht, in Freiheit, Demokratie und Würde zu leben, jemals wieder weggenommen wird“, richtete Rybniček den Festgästen und der Regierung Fico aus – um am Abend selbst beim heftig bejubelten Open-Air-Konzert seiner Band „Bez ladu a skladu“ gemeinsam mit der Band „Lucerka“ das Schlagzeug zu spielen.