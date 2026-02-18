Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kulturhauptstadt

Slowakische Kultur-Enklave mit Herz für Europa

Kultur
18.02.2026 18:36
Mit einer imposanten Lichtershow feierte sich die neue Europäische Kulturhauptstadt Trenčín am ...
Mit einer imposanten Lichtershow feierte sich die neue Europäische Kulturhauptstadt Trenčín am Fuße der mächtigen Burg(Bild: Archiv Trencín 2026)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Neben dem finnischen Oulu ist die westslowakische Kleinstadt Trenčín 2026 die zweite Europäische Kulturhauptstadt. Die Eröffnung wurde zum lauten Plädoyer für Europa, Demokratie und die Freiheit der Kunst.

0 Kommentare

Gerade einmal zwei Stunden und 22 Minuten Bahnfahrt liegt die westslowakische Stadt Trenčín von Wien entfernt. In Bratislava muss man umsteigen, den Zug Richtung Košice nehmen.

Košice war 2013 die erste Europäische Kulturhauptstadt der Slowakei. Und ein wichtiges Vorbild für Richard Rybniček, den Motivator dafür, dass Trenčín diesen Titel heuer tragen darf. 1969 in Trenčín geboren, ist er seit 2010 als unabhängiger Kandidat der Bürgermeister seiner Heimatstadt. 2026 ist sein letztes Jahr im Amt und das dritte Februar-Wochenende wurde zum großen Finale seiner Politkarriere: In der 54.000-Einwohner-Gemeinde feierte man die Eröffnung als Europäische Kulturhauptstadt.

Die Synagoge von Trenčín, erbaut zwischen 1912 und 1913.
Die Synagoge von Trenčín, erbaut zwischen 1912 und 1913.(Bild: Archiv Trencín 2026)
Die Bemalung im Innere der als Pferdestall und Textillager missbrauchten Synagoge wurde wieder ...
Die Bemalung im Innere der als Pferdestall und Textillager missbrauchten Synagoge wurde wieder rekonstruiert.(Bild: TOMAS MEGO)
Ritteraufmarsch beim offiziellen Eröffnungsakt auf der Burg von Trenčín.
Ritteraufmarsch beim offiziellen Eröffnungsakt auf der Burg von Trenčín.(Bild: Archiv Trencín 2026)
Majestätisch wacht die Burg über der westslowakischen Stadt.
Majestätisch wacht die Burg über der westslowakischen Stadt.(Bild: Stanislav Hladky)

„Neugier“ ist das Zauberwort für das reiche Jahresprogramm, in dem auch die alte Eisenbahnbrücke über den Fluss Waag als neue multikulturelle Plattform verspätet, im September als eine Hauptattraktion eröffnet werden soll. Der liberale Bürgermeister möchte jeden ansprechen, hat alle Bürger eingeladen, aktiver Teil der Kulturhauptstadt zu sein. So möchte Trenčín seine Position als offene, freie, tolerante, moderne Stadt festigen. 

Die Eröffnung, zu der sich weder der prorussische Präsident Robert Fico und schon gar nicht die ungeliebte Kulturministerin Martina Šimkovičová von der Nationalpartei getraut hatten, wurde zum feurigen Plädoyer für Europa, für Demokratie, Bildung und die Freiheit der Kunst: „Wir Slowaken werden niemals zulassen, dass uns das Recht, in Freiheit, Demokratie und Würde zu leben, jemals wieder weggenommen wird“, richtete Rybniček den Festgästen und der Regierung Fico aus – um am Abend selbst beim heftig bejubelten Open-Air-Konzert seiner Band „Bez ladu a skladu“ gemeinsam mit der Band „Lucerka“ das Schlagzeug zu spielen.

In allen Farben wurde im Städtchen unter der prächtigen Burg gefeiert: mit Kinderchören, Trachtengruppen, Akrobatik, Faschingsumzug, zeitgenössischer Kunst, Klezmer in der innen prächtig restaurierten Synagoge, bei Pop-Konzerten internationaler Bands in Klubs und Open Air. Über allem strahlte eine imposante Lichtshow und warf stolz Europas Sterne in den Nachthimmel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
18.02.2026 18:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.449 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.863 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
122.332 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1223 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Wien
Jetzt schlafen Obdachlose schon direkt vor Rathaus
903 mal kommentiert
Ein „Quartier“ der Obdachlosen vor dem Rathaus
Mehr Kultur
Kulturhauptstadt
Slowakische Kultur-Enklave mit Herz für Europa
Stars & Skandale
Wenn das Gericht zur bildlichen Bühne wird
Düstere Prognose
Ohne Basisabgeltung fällt im Theater der Vorhang
Krone Plus Logo
Besonderes Talent
Warum die 17-jährige Aline alle ihre Mörder liebt
Ausstellung
Rebell und Realist: Später Triumph in Wien
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf