Wenn das Gericht zur bildlichen Bühne wird

Er macht sichtbar, was im Gerichtssaal verborgen bleibt: Seit dem Lucona-Prozess Anfang der 1990er-Jahre hat sich Karikaturist Oliver Schopf als Gerichtszeichner einen Namen gemacht. Der gebürtige Tiroler gilt als „Meister der kritischen Zeichnung“ und bringt dabei das Zeitgeschehen humorvoll zu Papier. Seine zur „eigenen Meisterschaft“ erhobenen „Gerichtseinblicke“ zeigen Schwerverbrecher wie Stars aus dem Showgeschäft analytisch in Szene gesetzt.