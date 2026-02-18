Vorteilswelt
Wenn das Gericht zur bildlichen Bühne wird

Niederösterreich
18.02.2026 16:00
Die Schau von Oliver Schopf ist im Karikaturmuseum Krems zu sehen.
Die Schau von Oliver Schopf ist im Karikaturmuseum Krems zu sehen.(Bild: Gregor Semrad)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Eine neue Schau im Karikaturmuseum in Krems zeigt ab 21. Februar die Werke von Oliver Schopf. Als Gerichtszeichner hat er unzählige Prozessverhandlungen humorvoll und pointiert eingefangen.

Er macht sichtbar, was im Gerichtssaal verborgen bleibt: Seit dem Lucona-Prozess Anfang der 1990er-Jahre hat sich Karikaturist Oliver Schopf als Gerichtszeichner einen Namen gemacht. Der gebürtige Tiroler gilt als „Meister der kritischen Zeichnung“ und bringt dabei das Zeitgeschehen humorvoll zu Papier. Seine zur „eigenen Meisterschaft“ erhobenen „Gerichtseinblicke“ zeigen Schwerverbrecher wie Stars aus dem Showgeschäft analytisch in Szene gesetzt.

Oliver Schopf
Oliver Schopf(Bild: Andi Schiel)
117 Prozesstage lang folgte Oliver Schopf dem BAWAG-Prozess 2007/2008 und brachte dies zu Papier
117 Prozesstage lang folgte Oliver Schopf dem BAWAG-Prozess 2007/2008 und brachte dies zu Papier(Bild: Oliver Schopf)
Ebenso wie den nackten René Benko am Weg zur Anklagebank
Ebenso wie den nackten René Benko am Weg zur Anklagebank(Bild: Oliver Schopf)

200 Bilder am Puls der Zeit
Ab 21. Februar ist die gesamte Bandbreite seines Schaffens unter dem Motto „Nichts als die Wahrheit“ im Kremser Karikaturmuseum zu sehen (Signierstunde mit Oliver Schopf um 12.30 Uhr). Die Schau rückt auf rund 200 Bildern etwa einen nackten René Benko, der vom Paradies auf die Anklagebank wandert, oder einen Staatstrojaner als verkabelte Freiheitsstatue ins karikaturistische Licht.

Die klassisch in Tusche oder in Aquarellfarben gehaltenen Werke zielen immer auf aktuelle Themen ab. Dabei steht die Pointe stets an erster Stelle. Besonderes Augenmerk legte Schopf etwa auf Justizfälle wie BUWOG oder den BAWAG-Skandal und Prominente wie Udo Proksch, Elfriede Blauensteiner oder Karl-Heinz Grasser. 

Niederösterreich
18.02.2026 16:00
Niederösterreich

