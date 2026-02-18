Wenn das Gericht zur bildlichen Bühne wird

Eine neue Schau im Karikaturmuseum in Krems zeigt ab 21. Februar die Werke von Oliver Schopf. Als Gerichtszeichner hat er unzählige Prozessverhandlungen humorvoll und pointiert eingefangen.
Er macht sichtbar, was im Gerichtssaal verborgen bleibt: Seit dem Lucona-Prozess Anfang der 1990er-Jahre hat sich Karikaturist Oliver Schopf als Gerichtszeichner einen Namen gemacht. Der gebürtige Tiroler gilt als „Meister der kritischen Zeichnung“ und bringt dabei das Zeitgeschehen humorvoll zu Papier. Seine zur „eigenen Meisterschaft“ erhobenen „Gerichtseinblicke“ zeigen Schwerverbrecher wie Stars aus dem Showgeschäft analytisch in Szene gesetzt.
200 Bilder am Puls der Zeit
Ab 21. Februar ist die gesamte Bandbreite seines Schaffens unter dem Motto „Nichts als die Wahrheit“ im Kremser Karikaturmuseum zu sehen (Signierstunde mit Oliver Schopf um 12.30 Uhr). Die Schau rückt auf rund 200 Bildern etwa einen nackten René Benko, der vom Paradies auf die Anklagebank wandert, oder einen Staatstrojaner als verkabelte Freiheitsstatue ins karikaturistische Licht.
Die klassisch in Tusche oder in Aquarellfarben gehaltenen Werke zielen immer auf aktuelle Themen ab. Dabei steht die Pointe stets an erster Stelle. Besonderes Augenmerk legte Schopf etwa auf Justizfälle wie BUWOG oder den BAWAG-Skandal und Prominente wie Udo Proksch, Elfriede Blauensteiner oder Karl-Heinz Grasser.
