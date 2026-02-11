Weiss & Lameraner: Wünsche der VIPS sind erfüllbar

Am Donnerstag findet der Wiener Opernball 2026 statt und die „Style Up Your Life“-Herausgeber Adi Weiß und Michael Lameraner haben bereits angekündigt, ihre Loge zu einem absoluten Star-Hotspot zu machen. Mit tollen Gästen, funkelndem Champagner, edlen Köstlichkeiten und einem Hauch von Luxus verwandeln sie ihre Loge in ein glamouröses Zentrum des Abends. Das ganze Interview sehen Sie oben!