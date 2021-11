„In Tiroler Erde liegen noch viele Blindgänger“

Im Jahr 2020 wurde der Entminungsdienst 48-mal nach Tirol gerufen. Heuer sorgten neben dem Fund in Hall zwei weitere Fliegerbomben für Einsätze – im Februar am Bahnhofsgelände in Lienz und im September am Innsbrucker Südring. Bundesweit barg der Entminungsdienst im Vorjahr insgesamt 35,3 Tonnen Kriegsmaterial.