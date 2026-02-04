So schützt Sie KI vor teuren Fehlkäufen

Der traditionelle Immobilienkauf: Zwischen Hoffnung und Unsicherheit

Bisher glich die Immobiliensuche oft einem Blindflug. Man verlässt sich auf die Angaben von Maklern, die Schönheit der Fassade und das eigene, oft trügerische Gefühl. Die entscheidenden Fragen bleiben dabei häufig unbeantwortet: Ist der geforderte Preis wirklich fair? Wie hat sich der Wert ähnlicher Objekte in der Nachbarschaft entwickelt? Welche unsichtbaren Faktoren könnten den Wert in Zukunft beeinflussen? Diese Informationsasymmetrie spielt oft dem Verkäufer in die Karten und lässt den Käufer mit einem erheblichen Restrisiko zurück. Das Ergebnis sind unzählige Geschichten von Menschen, die zu viel bezahlt haben oder unerwartete Kosten stemmen mussten, weil die emotionale Bindung an das Objekt den klaren Blick auf die Fakten vernebelte.