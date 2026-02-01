Guirassy double
LIVE: 1-2! Dortmund trails behind
Borussia Dortmund struggled to a 3-2 home win against bottom-of-the-table Heidenheim in the German Bundesliga on Sunday. As a result, second-placed BVB, who were still without Marcel Sabitzer, who is back in training after his calf injury, reduced the gap to FC Bayern Munich to six points.
Waldemar Anton gave Dortmund the lead in the 44th minute. But Julian Niehues equalized in stoppage time at the end of the first half (45+5) with the help of ÖFB legionnaire Mathias Honsak – and was on hand again for the underdogs immediately after the break with a long-range shot (48).
However, Borussia also managed a brace through Serhou Guirassy, who made it 3-2 within two minutes (68th minute/penalty, 69th minute). Dortmund has now gone 13 league games without defeat.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
