Mutmaßlicher Mörder sieht sich selbst als Held

Kein Kunde von United Healthcare

Der mutmaßliche Mörder dürfte aber kein Kunde von United Healthcare gewesen sein. Er habe bei seiner Festnahme am Montag ein handgeschriebenes „Manifest“ bei sich getragen. „Er erwähnte, dass es der fünftgrößte Konzern in Amerika ist, was ihn wiederum zum größten Gesundheitsversorger in Amerika macht. Wahrscheinlich hat er das Unternehmen deshalb ausgesucht“, sagte Chefermittler Joseph Kenny.