Tirol: So viele Geisterfahrer waren 2025 unterwegs

Dass trotz moderner Warnsysteme der Mensch der entscheidende Risikofaktor bleibe, zeige ein Fall aus Tirol: Im März 2025 stoppte die Polizei einen Geisterfahrer auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Stubaital und Zenzenhof. Der 55-Jährige hätte vor der Mautstelle Schönberg kurzerhand umgedreht – laut Asfinag, weil auf seiner Firmenkreditkarte kein Guthaben mehr verfügbar war. Bei Stubaital wurde er vom Navi wieder auf die A13 geleitet, zahlte die Maut bar und wurde dann von der Polizei gestoppt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.