Skifahrer (75) stürzte von Piste in den Wald

Einmal mehr stürzte am Dienstag ein Skifahrer von einer Tiroler Piste in den angrenzenden Wald. Auch der jüngste derartige Vorfall endete für den Beteiligten – einen Einheimischen (75) – fatal.
Am Dienstag gegen 15 Uhr befuhr der 75-Jährige in der SkiWelt in Hopfgarten im Brixental als Letzter einer siebenköpfigen Skifahrergruppe die rote Piste Nr. 24.
Zuerst gegen Baum, dann auf Weg
Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann von der Piste ab, stürzte zunächst rund sieben Meter eine Böschung hinab, prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf einem darunterliegenden Weg schwer verletzt zum Liegen.
Anderer Skifahrer hörte den Aufprall
Ein auf der Piste befindlicher Skifahrer konnte den Anprall zum Glück hören und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der Verunfallte mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert. Über seinen Verletzungsgrad wurde vorerst nichts bekannt.
