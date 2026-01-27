Seniorin (83) überquert Straße – von Pkw gerammt

Papa von Heidi Klum schließt seine Modelagentur
Überraschender Schritt
Schwerer Unfall am Dienstag im Ortsgebiet Erl im Bezirk Kufstein in Tirol: Eine einheimische Fußgängerin überquerte dort die Straße, ein Autolenker kam in diesem Augenblick und konnte nicht mehr stoppen.
Der 55-jährige Einheimische lenkte gegen 11.10 Uhr einen Pkw von Erl kommend in Richtung Niederndorf. Auf Höhe des Hauses Nr. 58 im Ortsgebiet überquerte eine 83-jährige einheimische Fußgängerin an einer Stelle, an der sich kein Schutzweg befand, die Fahrbahn.
Aus ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß des Pkw mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde bei diesem Unfall erheblich verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.