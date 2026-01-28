Pizza-Europameister eröffnet zweites Wiener Lokal

Die Pizzeria MIO hat mit „MIO am Stadtpark“ ihren zweiten Wiener Standort eröffnet. Nach dem erfolgreichen Lokal im Donauzentrum bringt das Team rund um Antonio Arino, Europameister im Pizzabacken 2024, nun seine Küche auch in den 3. Bezirk.
„MIO am Stadtpark“ ging am Montag offiziell in Betrieb und ergänzt damit das seit 2022 bestehende Lokal im Wiener Donauzentrum, das sich rasch als feste Adresse für neapolitanische Pizza etabliert hat. Für das Team ist es der zweite Standort in der Hauptstadt – und zugleich ein Schritt in Richtung Innenstadt. Das neue Lokal liegt an der Landstraßer Hauptstraße, wenige Meter von Wien Mitte entfernt, einer der am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkte der Stadt.
Im Mittelpunkt steht weiterhin traditionelles Pizzahandwerk. Der Teig reift rund 48 Stunden, viele Zutaten stammen aus Italien. Gearbeitet wird mit bewusst schlanker Karte – mit Fokus auf Qualität, Technik und Handwerk. Das Interieur des neuen Restaurants ist dafür umso moderner gestaltet und bildet einen bewussten Kontrast zur traditionellen Pizzabackkunst.
Europameister im Pizzabacken und Team aus Neapel
Gekocht wird von einem Team aus Neapel. Mit dabei sind Antonio Arino, Europameister im Pizzabacken 2024, und sein Vater Pasquale Arino. Insgesamt beschäftigt MIO bereits 70 Mitarbeiter.
Mit der Expansion stellt sich auch die organisatorische Herausforderung, beide Restaurants gleichzeitig auf hohem Niveau zu betreiben. Arino und sein Vater wechseln zwischen den Küchen, um Qualität und Angebot konsistent zu halten. „Das Ziel ist, auf beiden Seiten den gleichen Standard zu liefern“, heißt es aus dem Team. Zusammen mit dem neuen Standort werden dabei monatlich rund zwei Tonnen Mozzarella verarbeitet.
Nicht eine einzelne Zutat entscheidet, sondern Erfahrung, Teigführung und Ruhe in der Küche.
Antonio Arino, „MIO“-Pizzaiolo und Europameister 2024
Für Inhaber und Erfolgsgastronom Jakob Baran ist die Erweiterung ein logischer Schritt: „Der 3. Bezirk passt perfekt zu unserer Küche.“ Mit der Eröffnung von „MIO am Stadtpark“ wächst MIO weiter – ohne Abstriche bei Qualität oder Handwerk. Weitere Standorte stehen laut Baran bereits auf der Agenda. Das Team sei überglücklich und freue sich über die hohe Nachfrage an beiden Standorten.
Für die Wiener Gastro-Szene ist die Eröffnung der zweiten Filiale ein weiteres Beispiel dafür, wie sich neapolitanische Pizza in der Stadt im Laufe der vergangenen Jahre etabliert hat. MIO setzt weiterhin auf klassische Schule und Technik – weniger Effekte, mehr Handwerk. Dass ein Europameister in der Küche steht, ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal.
MIO am Stadtpark
Landstraßer Hauptstraße 2, 1030 Wien
Tel.: +43 664 4639038
E-Mail: office@miovienna.at
Web: www.miovienna.at
