Pizza-Europameister eröffnet zweites Wiener Lokal

Mit der Expansion stellt sich auch die organisatorische Herausforderung, beide Restaurants gleichzeitig auf hohem Niveau zu betreiben. Arino und sein Vater wechseln zwischen den Küchen, um Qualität und Angebot konsistent zu halten. „Das Ziel ist, auf beiden Seiten den gleichen Standard zu liefern“, heißt es aus dem Team. Zusammen mit dem neuen Standort werden dabei monatlich rund zwei Tonnen Mozzarella verarbeitet.