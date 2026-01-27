20 Kärntner Top-Betriebe für Lehre im Tourismus

Die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und das Land Kärnten vergeben Gütesiegel. Und zwar an die besten Top-Betriebe für Lehre im Kärntner Tourismus.
Insgesamt 200 Kärntner Tourismusbetriebe bilden derzeit 583 Lehrlinge aus. Jetzt haben Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Land Kärnten erneut die besten Betriebe gesucht und anhand eines klar definierten und strengen Kriterienkatalogs bewertet.
Das Ergebnis: Gleich 20, also zehn Prozent, werden mit dem Gütesiegel für hervorragende Qualität in der Ausbildung ausgezeichnet.
Folgende Betriebe wurden ausgezeichnet
Das Seepark Wörthersee-Resort, Klagenfurt; Der Sandwirth, Klagenfurt; Parkhotel Pörtschach; Falkensteiner Schlosshotel Velden; Hotel Warmbaderhof, Villach; Thermenhotel Karawankenhof, Villach; Familien-Sportresort Brennseehof, Feld am See; voco Villach; Hotel Karnerhof, Drobollach; Das Moerisch, Seeboden; Hotel zur Post, Döbriach; Hotel GUT Trattlerhof & Chalets, Bad Kleinkirchheim; Family- & Sporthotel Kärntnerhof, Bad Kleinkirchheim; Hotel zum Weissensee; Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Jenig; der Daberer – das Biohotel, Dellach im Gailtal; Heidi-Hotel Falkertsee, Patergassen; Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf; Kogler’s Pfeffermühle, St. Urban; Humanomed, Althofen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.