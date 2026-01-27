Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeichnung

20 Kärntner Top-Betriebe für Lehre im Tourismus

Kärnten
27.01.2026 13:58
Auszeichnung der Lehrbetriebe am Montagabend im Spiegelsaal der Landesregierung.
Auszeichnung der Lehrbetriebe am Montagabend im Spiegelsaal der Landesregierung.(Bild: Helge Bauer)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer und das Land Kärnten vergeben Gütesiegel. Und zwar an die besten Top-Betriebe für Lehre im Kärntner Tourismus. 

0 Kommentare

Insgesamt 200 Kärntner Tourismusbetriebe bilden derzeit 583 Lehrlinge aus. Jetzt haben Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Land Kärnten erneut die besten Betriebe gesucht und anhand eines klar definierten und strengen Kriterienkatalogs bewertet.

Das Ergebnis: Gleich 20, also zehn Prozent, werden mit dem Gütesiegel für hervorragende Qualität in der Ausbildung ausgezeichnet.

Folgende Betriebe wurden ausgezeichnet
Das Seepark Wörthersee-Resort, Klagenfurt; Der Sandwirth, Klagenfurt; Parkhotel Pörtschach; Falkensteiner Schlosshotel Velden; Hotel Warmbaderhof, Villach; Thermenhotel Karawankenhof, Villach; Familien-Sportresort Brennseehof, Feld am See; voco Villach; Hotel Karnerhof, Drobollach; Das Moerisch, Seeboden; Hotel zur Post, Döbriach; Hotel GUT Trattlerhof & Chalets, Bad Kleinkirchheim; Family- & Sporthotel Kärntnerhof, Bad Kleinkirchheim; Hotel zum Weissensee; Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, Jenig; der Daberer – das Biohotel, Dellach im Gailtal; Heidi-Hotel Falkertsee, Patergassen; Mountain Resort Feuerberg, Bodensdorf; Kogler’s Pfeffermühle, St. Urban; Humanomed, Althofen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Kärnten
Auszeichnung
20 Kärntner Top-Betriebe für Lehre im Tourismus
Im Energie-Ausschuss
Einstimmiger Beschluss für strenge Windkraftregeln
Krone Plus Logo
Snowboard-Queen Gasser
Goldjagd! „Das Vertrauen ist rechtzeitig zurück“
Krone Plus Logo
Sicherheitstipps
Warum Kärnten die meisten Geisterfahrer hat
Neue Projekte
„Gemeinsam statt einsam“: Aktiver Seniorenbund
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf