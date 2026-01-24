Die große Party von Kitz begann bereits im Zug

Gute Stimmung schon vor dem Rennen

Ein Fan aus Tirol kommt mit einem aus Vorarlberg schnell ins Gespräch. Wer wohl gewinnen wird, diskutieren sie. Und beide sind sich sehr schnell einig: „Marco Odermatt oder Vincent Kriechmayr.“ Während sich die beiden unterhalten, nimmt eine junge Frau, die zur Fangruppe des Tirolers gehört, den Bluetooth-Lautsprecher in Betrieb. Zum Song „Cordula Grün“, den sie auflegt, singen sofort mehrere Fans fröhlich mit. Partystimmung schon vor dem Rennen.