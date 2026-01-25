Schnee und Glatteis halten Einsatzkräfte auf Trab

Gefrierender Regen setzte den Loiblpass „außer Gefecht“ – in Kombination mit Schneefall bis in tiefe Lagen sorgt am Sonntag das Italientief auf Kärntens Straßen für Chaos und zahlreiche Einsätze.
Und die Situation in Kärnten soll sich laut den heimischen Wetterdiensten bis in die Abendstunden auch nicht entschärfen. Die Wetterwarnung bleibt bestehen. „Der Schneefall dauert an, und in tiefen Lagen kann es gebietsweise zu Regen kommen, der auf dem unterkühlten Boden binnen Sekunden gefrieren kann. Damit besteht dort erhöhte Glatteisgefahr“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria.
Wie frühmorgens im Loibltal: Die die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen musste ausrücken – ein Auto drohte auf der eisglatten Loiblpassbundesstraße von der Fahrbahn zu rutschen. Glücklicherweise konnte der Lenker den Wagen zwischenzeitlich in einer Ausweiche abstellen. „Wir mussten nicht mehr tätig werden“, so die Florianis.
Höchste Warnstufe in Teilen des Landes
Allerdings wurde die Straße zwischen der Abzweigung nach Kirschentheuer und dem Grenzübergang sicherheitshalber bis auf weiteres gesperrt. Und auch zwischen der Kreuzung nach Maria Rain und Kirschentheuer sei aufgrund von Glatteisgefahr Vorsicht geboten, wie der ÖAMTC warnt. Auch in Moosburg musste die Feuerwehr zu einer Bergung ausrücken. Ein Lkw war ins Rutschen gekommen.
Allgemein rufen die Einsatzkräfte auf, unnötige Wege an diesem Sonntag zu meiden. Für das Lesachtal und den Bereich Weißensee wurde aufgrund der prognostizierten Schneefallmenge kurzerhand gar die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee könnten hier binnen kürzester Zeit vom Himmel kommen. Was für Verkehrsteilnehmer und vor allem für den Räumungsdienst herausfordernd sein kann.
Eislaufspaß ausgesetzt
Zudem vermeldet der Eislaufverein Wörthersee: „Die unbeständigen Wetterverhältnisse machen es heute schwierig, einen Eislaufbetrieb vorherzusagen.“ Weswegen der Hörzendorfersee, der Lendkanal und der Rauschelesee vorsichtshalber vorerst geschlossen bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.