„Zuhause bleiben“

Schnee und Glatteis halten Einsatzkräfte auf Trab

Kärnten
25.01.2026 11:45
Ein Lkw war frühmorgens in Prosintschach ins Rutschen gekommen.
Ein Lkw war frühmorgens in Prosintschach ins Rutschen gekommen.(Bild: Freiwilligie Feuerwehr Moosburg)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Gefrierender Regen setzte den Loiblpass „außer Gefecht“ – in Kombination mit Schneefall bis in tiefe Lagen sorgt am Sonntag das Italientief auf Kärntens Straßen für Chaos und zahlreiche Einsätze.

Und die Situation in Kärnten soll sich laut den heimischen Wetterdiensten bis in die Abendstunden auch nicht entschärfen. Die Wetterwarnung bleibt bestehen. „Der Schneefall dauert an, und in tiefen Lagen kann es gebietsweise zu Regen kommen, der auf dem unterkühlten Boden binnen Sekunden gefrieren kann. Damit besteht dort erhöhte Glatteisgefahr“, heißt es vonseiten der Geosphere Austria.

Wie frühmorgens im Loibltal: Die die Freiwillige Feuerwehr Unterbergen musste ausrücken – ein Auto drohte auf der eisglatten Loiblpassbundesstraße von der Fahrbahn zu rutschen. Glücklicherweise konnte der Lenker den Wagen zwischenzeitlich in einer Ausweiche abstellen. „Wir mussten nicht mehr tätig werden“, so die Florianis.

Höchste Warnstufe in Teilen des Landes
Allerdings wurde die Straße zwischen der Abzweigung nach Kirschentheuer und dem Grenzübergang sicherheitshalber bis auf weiteres gesperrt. Und auch zwischen der Kreuzung nach Maria Rain und Kirschentheuer sei aufgrund von Glatteisgefahr Vorsicht geboten, wie der ÖAMTC warnt. Auch in Moosburg musste die Feuerwehr zu einer Bergung ausrücken. Ein Lkw war ins Rutschen gekommen.

Allgemein rufen die Einsatzkräfte auf, unnötige Wege an diesem Sonntag zu meiden. Für das Lesachtal und den Bereich Weißensee wurde aufgrund der prognostizierten Schneefallmenge kurzerhand gar die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee könnten hier binnen kürzester Zeit vom Himmel kommen. Was für Verkehrsteilnehmer und vor allem für den Räumungsdienst herausfordernd sein kann.

Schnee zu erwarten
Gefrierender Regen, Blitzeis: Erhöhte Warnstufe
24.01.2026

Eislaufspaß ausgesetzt 
Zudem vermeldet der Eislaufverein Wörthersee: „Die unbeständigen Wetterverhältnisse machen es heute schwierig, einen Eislaufbetrieb vorherzusagen.“ Weswegen der Hörzendorfersee, der Lendkanal und der Rauschelesee vorsichtshalber vorerst geschlossen bleiben.

Kärnten

