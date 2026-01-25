Schnee und Glatteis halten Einsatzkräfte auf Trab

Höchste Warnstufe in Teilen des Landes

Allerdings wurde die Straße zwischen der Abzweigung nach Kirschentheuer und dem Grenzübergang sicherheitshalber bis auf weiteres gesperrt. Und auch zwischen der Kreuzung nach Maria Rain und Kirschentheuer sei aufgrund von Glatteisgefahr Vorsicht geboten, wie der ÖAMTC warnt. Auch in Moosburg musste die Feuerwehr zu einer Bergung ausrücken. Ein Lkw war ins Rutschen gekommen.