Nächste Station im Streit um St. Pöltner Stadtbus

„Es liegt in Ihren Händen“

Wie ebenfalls berichtet, hatte Kögl den Ball zurückgespielt und in seinem offenen Brief Landbauer vorgeworfen, seit Oktober auf einen Termin zu warten und vorgerechnet, dass die Elektrobusse nur in der Anschaffung, nicht aber im Betrieb Mehrkosten verursachen. „Die Bedenken der Verfünffachung der Kosten können wir daher nicht nachvollziehen“, schrieb er – und ergänzte: „Die Frage, ob St. Pölten also in Zukunft weiterhin gut erschlossen ist, liegt in den Händen der Landesregierung und dort im Ressort von Herrn Landbauer:“