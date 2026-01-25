Vorteilswelt
Koralmbahn-Bilanz

75 Prozent mehr Kärntner im Grazer Publikum

Steiermark
25.01.2026 08:00
„Orpheus in der Unterwelt“ am Stadttheater Klagenfurt
„Orpheus in der Unterwelt“ am Stadttheater Klagenfurt(Bild: ARNOLD POESCHL)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Groß waren die Hoffnungen der Grazer und Klagenfurter Kulturinstitutionen, dass durch die neue Koralmbahn-Verbindung mehr Publikum aus dem jeweils anderen Bundesland anreisen würde. Tatsächlich verzeichnen die Bühnen Graz nun eine signifikante Steigerung. Auch das Kombi-Abo verkauft sich gut und wird fortgesetzt.

In 41 Minuten von Klagenfurt nach Graz und umgekehrt – auch die Bühnen der beiden Landeshauptstädte jubelten über die Eröffnung der Koralmbahnstrecke Mitte Dezember. Im November präsentierten die Oper Graz und das Stadttheater Klagenfurt eine Kooperation: Das Kulturabo Koralmbahn enthält Tickets für je zwei Vorführungen an den beiden Häusern – und die Anreise.

Nun ist der erste Abo-Termin – „Orpheus in der Unterwelt“ in Klagenfurt – bereits Geschichte und die Häuser ziehen eine erste Bilanz: 140 Abos wurden verkauft. „Ich freue mich sehr, dass das Abo so gut angenommen wird und den Austausch zwischen den beiden Städten Graz und Klagenfurt nachhaltig stärkt“, sagt der Kärntner Intendant Aron Stiehl. „Konkurrenz belebt das Geschäft: Graz ist für uns eine Bereicherung, so wie Klagenfurt für Graz neue Horizonte öffnet.“

Den kulturellen Reichtum beider Bundesländer können die Bürgerinnen und Bürger jetzt noch mehr genießen.

Aron Stiehl, Stadttheater Klagenfurt

An der Fortführung des Abos für die nächste Saison wird übrigens schon gearbeitet. Und das Publikum konnte immer den letzten Zug nach Hause erwischen.

Kunden aus Kärnten fast verdoppelt
Neben dem Abo-Publikum verkauft das Stadttheater auch mehr Einzelkarten an Gäste von jenseits der Koralm. Und vice versa: Zwischen 1. November und 21. Jänner verzeichneten die Bühnen Graz (Oper, Schauspielhaus, Next Liberty, Spielstätten) heuer 800 Kunden aus Kärnten, das sind 75 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vergangenes Jahr.

„Ja, wir begreifen Kärnten durch die Koralmbahn als kulturellen Zukunftsmarkt, den wir punktuell zu testen beginnen“, sagt Bühnen-Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner. 

Tipp: Am 5.2. feiert in Klagenfurt Christoph Willibald Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ Premiere, Michael Hofstetter dirigiert. Ab 13.2. steht in der Grazer Oper Alban Bergs „Wozzeck“ am Programm.

