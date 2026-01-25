75 Prozent mehr Kärntner im Grazer Publikum

Nun ist der erste Abo-Termin – „Orpheus in der Unterwelt“ in Klagenfurt – bereits Geschichte und die Häuser ziehen eine erste Bilanz: 140 Abos wurden verkauft. „Ich freue mich sehr, dass das Abo so gut angenommen wird und den Austausch zwischen den beiden Städten Graz und Klagenfurt nachhaltig stärkt“, sagt der Kärntner Intendant Aron Stiehl. „Konkurrenz belebt das Geschäft: Graz ist für uns eine Bereicherung, so wie Klagenfurt für Graz neue Horizonte öffnet.“