Beim Dreh zu „Alpentod“ wurde Ferres „bergfit“

Kein Zuckerschlecken waren die Dreharbeiten zu den beiden neuen Folgen „Alpentod“ (die erste Folge „Tiefe Schluchten“ läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf ServusTV) für Veronica Ferres. Die spielen sich nämlich in Schluchten und auf Gletschern ab: „Jeder von uns hatte einen Bergretter, der uns half, denn wir mussten teilweise klettern, um überhaupt zur Drehlocation zu kommen. Ich habe auch einen Wetterumschwung erlebt, wo es hieß, wir müssen alle sofort zur Gondel – und 20 Minuten später konnte man durch Sturm und Nebelwand kaum noch etwas sehen. In der Klam konnte es auch ziemlich rutschig sein, da darfst du keinen falschen Tritt machen. Es war also ziemlich viel Action, aber ich bin richtig bergfit geworden.“