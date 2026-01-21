Lebendes Totholz: Stiller Schatz in unserem Wald

Forschung mitten im Wald

Im vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt DD FOR geht Neumann der Sache auf den Grund – wortwörtlich. Nicht im Labor, sondern draußen im Wald. „Viele Prozesse lassen sich nur im Feld verstehen“, erklärt er. Temperatur, Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und forstliche Eingriffe wirken zusammen und bestimmen, wie schnell Holz zerfällt und wann sein Kohlenstoff im Boden landet.