Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umweltsegen

Lebendes Totholz: Stiller Schatz in unserem Wald

Klima
21.01.2026 15:00
Ein typischer Totholz-Bewohner – der Hirschkäfer. Für ihn sind absterbende Bäume ein Paradies.
Ein typischer Totholz-Bewohner – der Hirschkäfer. Für ihn sind absterbende Bäume ein Paradies.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Was jahrzehntelang unbeachtet im grünen Tann lag, könnte uns im Klimakampf helfen. Abgestorbene Bäume speichern mehr Kohlenstoff als gedacht. Die Wissenschaft entdeckt Totholz neu – als Verbündeten der Zukunft. Was tot aussieht, lebt fürs Klima.

0 Kommentare

Es knackt unter den Stiefeln, riecht nach Moos und Moder. Ein umgestürzter Stamm, von Pilzen überzogen, von Käfern zerfressen. Lange galt so etwas als Makel im Wald – als Zeichen von Nachlässigkeit. Heute weiß man: Genau hier arbeitet ein unscheinbarer Klimaschützer. Totholz speichert Kohlenstoff. Und das in beachtlichem Ausmaß.

Jahrzehntelang weggeräumt
„Totholz war unerwünscht – und ist es teilweise noch immer“, sagt Mathias Neumann vom Institut für Waldbau der BOKU University. Saubere Bestände, gut wachsende Bäume, Brennholz aus schwachen oder abgestorbenen Stämmen: So wurde der Wald über Generationen „aufgeräumt“. Der Nebeneffekt: Ein wichtiger Speicher für Kohlenstoff verschwand fast unbemerkt.

Trendwende im „Unterholz“ 
Doch das Bild ändert sich. Schutzgebiete, neue forstliche Konzepte – und nicht zuletzt Stürme und der Borkenkäfer – lassen den Totholzanteil wieder steigen. Was früher Scham auslöste, gilt heute als ökologischer Gewinn. Denn neben Kohlenstoff speichert Totholz Wasser, Nährstoffe und bietet Lebensraum für unzählige Arten.

+1
Fotos

Forschung mitten im Wald
Im vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekt DD FOR geht Neumann der Sache auf den Grund – wortwörtlich. Nicht im Labor, sondern draußen im Wald. „Viele Prozesse lassen sich nur im Feld verstehen“, erklärt er. Temperatur, Feuchtigkeit, Pilze, Insekten und forstliche Eingriffe wirken zusammen und bestimmen, wie schnell Holz zerfällt und wann sein Kohlenstoff im Boden landet.

Zitat Icon

Ich trachte danach, in meinen einsamen Forsten Unterschlupf für rarste Fauna zu schaffen, und bin mitten im Waldumbau.

Öko-Graf und Waldhüter Friedrich Hardegg

Bild: Gabriele Moser

Hitze beschleunigt den Zerfall
Erste Ergebnisse zeigen: Steigende Temperaturen treiben den Abbau an – vor allem in höheren Lagen. Liegendes Holz zersetzt sich anders als aufgehängtes, Laubholz schneller als Nadelholz. Der Klimawandel greift also direkt in diesen stillen Kreislauf ein.

Bedeutung für die Klimabilanz
Ein internationales Expertengremium begleitet das Projekt, damit die Ergebnisse auch in die offizielle Kohlenstoffberichterstattung einfließen. „Wir wollen besser quantifizieren, wie stark Totholz den Kohlenstoffkreislauf beeinflusst - und wie Managemententscheidungen dabei wirken“, so Neumann.

Der Wald denkt langfristig
Was bleibt, ist eine leise Erkenntnis: Nicht alles, was tot aussieht, ist wertlos. Im Gegenteil. Der Wald arbeitet langsam, geduldig – und manchmal dort, wo wir lange nicht hingeschaut haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
125.842 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.849 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
112.881 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Klima
Umweltsegen
Lebendes Totholz: Stiller Schatz in unserem Wald
Gefahr für Menschheit
UNO: „Wichtige Wassersysteme sind bankrott“
Ina kehrt heim
Tiroler Bison schreibt Geschichte im Kaukasus
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Umwelterfolg
Ein Pakt für die tiefblaue wogende Seele der Erde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf