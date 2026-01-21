Mann ging auf seine Lebensgefährtin los

Zu einem Streit musste die Polizei Montagabend in Klagenfurt ausrücken: Ein Mann ist verdächtig seine Lebensgefährtin angegriffen und sie mit dem Umbringen bedroht zu haben.
Der Klagenfurter (47) und seine Lebensgefährtin waren Montagabend gegen 22 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt in Streit geraten. Der Mann ist verdächtig, sie körperlich angegriffen und dabei fortwährend mit dem Umbringen bedroht zu haben.
Außerdem soll der Klagenfurter der 41-Jährigen verboten haben die Polizei zu verständigen oder die Wohnung nicht zu verlassen. Die Polizei wurde dennoch eingeschaltet – der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.
Gegen den aggressiven Klagenfurter wurde ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
