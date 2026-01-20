ÖSV-Talent nach Sturz: „Ist halt ein Berufsrisiko“

„Wäre wohl besser, wenn ich den Kopf beim Start abgebe!“

Nadine Fest bereitete die Abfahrt, wo sie als 32. die Punkteränge verpasste, Sorgen: „Da war ich schon enttäuscht, weil es in den Trainings besser gelaufen war. Aber im Rennen habe ich den Kopf eingeschalten. Für mich wäre es wohl besser, wenn ich ihn am Start abgeben würde!“ Am Sonntag fuhr sie im Super-G mit Rang 23 ihr bestes Saisonergebnis ein. Auf Platz zehn fehlten nur 66 Hundertstel. „Das macht Hoffnung“, so die 27-jährige Arriacherin.