Illegales Straßenrennen in Graz mit Zivilstreife

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.40 Uhr auf der B 67 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof im Bezirk Gries. Laut Polizei machte der Lenker eines hochmotorisierten Pkw durch mehrmalige Gasstöße, starkes Beschleunigen und aufheulenden Motor auf sich aufmerksam und versuchte so offenbar, ein Rennen zu provozieren. In weiterer Folge beschleunigte der Mann massiv. Die zivile Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf und stellte im Ortsgebiet eine Geschwindigkeit von bis zu 106 km/h fest.