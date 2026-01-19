Vorteilswelt
Mit über 100 km/h

Illegales Straßenrennen in Graz mit Zivilstreife

Steiermark
19.01.2026 08:09
Ein 22-jähriger Mann hat am Sonntagabend im Grazer Stadtgebiet versucht, ein illegales Straßenrennen zu initiieren. Sein Pech: Wie die Polizei mitteilte, richtete sich die Provokation allerdings gegen ein ziviles Polizeifahrzeug.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.40 Uhr auf der B 67 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof im Bezirk Gries. Laut Polizei machte der Lenker eines hochmotorisierten Pkw durch mehrmalige Gasstöße, starkes Beschleunigen und aufheulenden Motor auf sich aufmerksam und versuchte so offenbar, ein Rennen zu provozieren. In weiterer Folge beschleunigte der Mann massiv. Die zivile Polizeistreife nahm die Nachfahrt auf und stellte im Ortsgebiet eine Geschwindigkeit von bis zu 106 km/h fest.

Tschetschene ohne Führerschein
Der Pkw wurde wenig später im Bereich des Europaplatzes angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker, ein 22-jähriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation, keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Im Fahrzeug befanden sich zudem zwei weitere Männer, ein Staatsangehöriger der Russischen Föderation sowie ein Mann aus Somalia.

Während der Amtshandlung nahmen die Polizisten starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Der Lenker übergab daraufhin freiwillig eine geringe Menge Cannabiskraut. Eine angeordnete klinische Untersuchung wegen des Verdachts auf Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte er.

Mehrere Verwaltungsstrafen
Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 22-Jährigen offene Verwaltungsstrafen im vierstelligen Eurobereich bestanden. Diese wurden noch auf der Dienststelle beglichen. Der Mann wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt, unter anderem wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens, Fahrens ohne Lenkberechtigung sowie nach dem Suchtmittel- und dem Führerscheingesetz. Weitere behördliche Maßnahmen sind laut Polizei zu erwarten.

Steiermark

