Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohe Renditen lockten:

Flüchtling fiel auf Investmentbetrüger herein

Niederösterreich
19.01.2026 09:15
Auf den Leim ging ein Ukrainer im Waldviertler dreisten Betrügern, die große Summen und rasche ...
Auf den Leim ging ein Ukrainer im Waldviertler dreisten Betrügern, die große Summen und rasche Erträge versprachen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Etwa drei Wochen lang fiel eine Flüchtling aus der Ukraine, der jetzt im Waldviertel ansässig ist, auf dreiste Internetbetrüger hinein. Davor wurden aber schon eifrig telefoniert! Nach der achten Überweisung – alle zusammen machten einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich aus – zeigt der Mann den Fall bei der Polizei an.

0 Kommentare

Mit hohen Renditen lockten unbekannte Betrüger einen 60-jährigen Flüchtling aus der Ukraine, der sich nun im Waldviertel aufhält. Und der Mann biss an: Nach mehreren vorangegangenen Telefonaten schloss er eine „Vereinbarung über die Erbringung von Maklerdienstleistungen“ sowie einen „Brokerage-Dienstleistungsvertrag“ bei einer vermeintlich „echten Bank“ ab.

Lesen Sie auch:
Kriminelle suchen meist aus dem Ausland nach ihren Opfern. (Symbolfoto)
Krone Plus Logo
Keine Ende in Sicht
Betrüger weiter auf kriminellem Rekordkurs
24.12.2025
Schwindel über Monate
Frau bezahlte 103.000 Euro für falsche Aktien
25.12.2025
Setzte auf Kryptogeld
Hausbank rettete Kunden gleich zweimal vor Betrug
06.01.2026

Gefälschte Seite, gefälschter Account
Der Einstieg in sein gefälschtes Konto erfolgte über eine Internetseite, zu guter Letzt wurde der 60-Jährige noch angeleitet, eine „Krypto-Wallet“ zu eröffnen. Dann zockten die Betrüger den Mann innerhalb eines Monats ab: Zwei Überweisungen tätigte der Mann mit seinem Konto einer österreichischen Bank auf zwei Konten in Litauen.

Von seinem Konto bei einer ukrainischen Bank tätigte das Opfer sogar sechs Überweisungen aus Konten in der Ukraine, um die vermeintliche Krypto-Wallet zu aktivieren. Dem 60-Jährigen wurde so ein vierstelliger Eurobetrag abgeluchst. Es dauerte knapp drei Wochen, bis ihm der Betrug dämmerte und er Anzeige bei der Polizei erstattete.R. Denk

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
149.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
123.889 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
122.372 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf