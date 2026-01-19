Flüchtling fiel auf Investmentbetrüger herein

Etwa drei Wochen lang fiel eine Flüchtling aus der Ukraine, der jetzt im Waldviertel ansässig ist, auf dreiste Internetbetrüger hinein. Davor wurden aber schon eifrig telefoniert! Nach der achten Überweisung – alle zusammen machten einen Schaden im vierstelligen Euro-Bereich aus – zeigt der Mann den Fall bei der Polizei an.