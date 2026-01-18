Der Weißensee entpuppt sich als Tourismusgigant

Hannes Müller von der Forelle war Koch des Jahres 2025. „Dank der biologischen Vielfalt wird die Nachfrage nach dem Weißensee noch stärker steigen“, glaubt Müller. Er ist das ganze Jahr lang ausgebucht, obwohl man bei keinem Portal, sondern nur im Hotel buchen kann. Müller bewirtschaftet 90 Hektar, auch der Vater und der Sohn packen an. Die Bauern im Ort verwenden seit vier Jahrzehnten keinen Kunstdünger mehr, die Mäharbeiten auf den Hängen finden alle händisch statt.