Betreiber von Hilton- und Mariott-Hotels insolvent

Von 51 auf 250 Hotels – doch der Umsatz blieb aus

Seit 2020 ist die Zahl der zur Gruppe gehörenden Häusern den Angaben zufolge von damals 51 auf inzwischen rund 250 gestiegen, was mit erheblichen Kosten verbunden war. Die Übernachtungszahlen seien allerdings nicht wie erwartet gestiegen, weshalb der für das Jahr 2025 geplante Umsatz nicht erreicht werden konnte.