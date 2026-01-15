Mindestens 4 Verletzte, mehrere Häuser eingestürzt

Passantin: „Mir war sofort klar, dass es schlimm ist“

Die Passantin Margot Schroevers sagte dem Sender, der Boden habe „gebebt“. „Mir war sofort klar, dass es schlimm ist“, erklärte sie. Das Krankenhaus von Utrecht richtete ein Notfall-Traumazentrum ein. Das Rote Kreuz rief Freiwillige auf, sich so schnell wie möglich dorthin zu begeben. Die Explosionsursache ist noch unklar.