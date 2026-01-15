Explosion in Utrecht
Mindestens 4 Verletzte, mehrere Häuser eingestürzt
Eine schwere Explosion hat am Donnerstagnachmittag die niederländische Stadt Utrecht erschüttert. Im historischen Stadtzentrum stürzten mehrere Gebäude ein. Ein Feuer brach aus. Mindestens vier Menschen wurden verletzt.
Ein Feuerwehrsprecher sprach laut der Nachrichtenagentur ANP am Donnerstag von einer „gigantischen Explosion“. Fernsehaufnahmen zeigten Rauch, der über dem historischen Stadtzentrum aufstieg, sowie auf den Straßen verstreute Trümmer. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, das betroffene Gebiet zu meiden, zahlreiche Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. „Es ist möglich, dass noch Menschen unter den Trümmern begraben sind“, sagte die Bürgermeisterin von Utrecht, Sharon Dijksma, dem Fernsehsender NOS.
Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden die Verletzten in die Notaufnahme gebracht. „Die Feuerwehr untersucht derzeit, wie die eingestürzten und beschädigten Gebäude sicher durchsucht werden können, um festzustellen, ob sich noch jemand darin befindet“, teilten die Behörden mit. Aus der Umgebung der Explosion seien „umfangreiche Schäden“ gemeldet worden.
Passantin: „Mir war sofort klar, dass es schlimm ist“
Die Passantin Margot Schroevers sagte dem Sender, der Boden habe „gebebt“. „Mir war sofort klar, dass es schlimm ist“, erklärte sie. Das Krankenhaus von Utrecht richtete ein Notfall-Traumazentrum ein. Das Rote Kreuz rief Freiwillige auf, sich so schnell wie möglich dorthin zu begeben. Die Explosionsursache ist noch unklar.
