Eders Abwesenheit sorgt für Verwunderung

Kommt ein Volksbegehren?

Auch der designierte SPÖ-Chef Peter Eder hatte Kritik an der Abschaffung des Pflegebonus geübt und die Petition unterzeichnet und mitgestartet. Bei dem Termin im Chiemseehof war er jedoch nicht anwesend. Die KPÖ Plus kritisiert dies. Schließlich hatte Eder ein Volksbegehren zum Pflegebonus vorgeschlagen.

„Wir hoffen, dass es nicht bloß bei einer medienwirksamen Ankündigung bleibt“, sagt KPÖ-Plus-Klubobfrau Nathalie Hangöbl.