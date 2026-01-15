Jeder zweite Arbeitende mit Recht auf waff-Bonus

Wachsende Stadt ein Vorteil oder ein Nachteil?

Künftig hat man auch mit einem Monatsgehalt bis zu 2800 Euro netto (bisher 2500) ein Recht auf alle Förderungen, also jeweils bis zu 5000 Euro für berufliche Weiterbildung. Das betrifft die Hälfte aller Arbeitnehmer in Wien. Bei rund drei Viertel der 41.600 waff-Klienten geht es um Fortbildung, bei einem Viertel um Hilfe für Arbeitssuchende.