Jeder zweite Arbeitende mit Recht auf waff-Bonus

Das Bonus-Angebot des waff für berufliche Fortbildung wird auf Bezieher von Gehältern von bis zu 2800 Euro netto ausgedehnt. Der Grund dafür ist der kommende Umbruch auf dem Arbeitsmarkt. Das Rathaus lässt sich das trotz des Sparzwangs 149 Millionen Euro kosten.
Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) weiß, dass das „obskur“ klingt, aber: Schon in fünf Jahren soll sich die angespannte Lage auf dem Wiener Arbeitsmarkt durch einen Generationswechsel und den Wirtschaftswandel in einen Arbeitskräftemangel vor allem an besser Ausgebildeten verwandelt haben. Der städtische waff passt seine Taktik an diesen kommenden Umbruch auf dem Arbeitsmarkt an.
Wachsende Stadt ein Vorteil oder ein Nachteil?
Künftig hat man auch mit einem Monatsgehalt bis zu 2800 Euro netto (bisher 2500) ein Recht auf alle Förderungen, also jeweils bis zu 5000 Euro für berufliche Weiterbildung. Das betrifft die Hälfte aller Arbeitnehmer in Wien. Bei rund drei Viertel der 41.600 waff-Klienten geht es um Fortbildung, bei einem Viertel um Hilfe für Arbeitssuchende.
Es wird schon bald zu einem Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte kommen. Da wollen wir als Stadt unterstützen.
Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ)
Bild: Mario Urbantschitsch
Insgesamt finanziert das Rathaus trotz der Budgetnöte den waff heuer mit 149 Millionen Euro – für Novak gut angelegtes Geld. Sie verwies darauf, dass im letzten Jahr 9841 neue Arbeitsplätze in Wien entstanden seien, was die Rolle der Stadt als „Wirtschaftsmotor“ des Landes unterstreiche. Anders betrachtet ist das aber ein Job-Zuwachs von nur 0,8 % bei gleichzeitigem Bevölkerungswachstum von 1,1 %.
Waff-Geschäftsführer Marko Miloradovic will Mahnungen, dass das Wachsen der Stadt auch die Arbeitslosigkeit steigen lässt, gar nicht vom Tisch wischen. Jetzt sei das Bevölkerungswachstum allerdings noch klar ein Vorteil: Schließlich brauche es bald reichlich Arbeitskräfte statt der dann pensionierten Babyboomer-Generation.
