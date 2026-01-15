Neues Betrugsschreiben kursiert im Netz: Vorsicht!

Erneut macht ein gefälschtes Schreiben in Österreich die Runde. Betrüger geben sich als das Finanzministerium aus und versuchen auf diese Weise, Opfer zu Überweisungen zu drängen. Eine dreiste Masche – bitte Vorsicht!
„Die betrügerischen Nachrichten enthalten diesmal die Information, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Bei der aktuellen Betrugsmasche drängen die Internetbetrüger direkt per E-Mail und einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang auf eine Überweisung auf ausländische Konten“, warnt das Finanzministerium am Donnerstag.
Gefälschtes Mail, gefälschter Bescheid
Beigefügt ist dem gefälschten Mail auch ein falscher Bescheid. „Es handelt sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch und die versendeten Nachrichten und Anhänge stellen Fälschungen dar“, betont das Ministerium.
Immer wieder machen derartige Betrugsschreiben die Runde, die über verschiedene Kanäle wie SMS, E-Mail, Messenger-Dienste, Telefonanrufe und Social Media sowie über gefälschte Webseiten erfolgen.
