Ministerium warnt

Neues Betrugsschreiben kursiert im Netz: Vorsicht!

Österreich
15.01.2026 10:58
Die Betrüger haben es einmal mehr auf das Geld ihrer Opfer abgesehen (Symbolbild).
Die Betrüger haben es einmal mehr auf das Geld ihrer Opfer abgesehen (Symbolbild).(Bild: xyz+ - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut macht ein gefälschtes Schreiben in Österreich die Runde. Betrüger geben sich als das Finanzministerium aus und versuchen auf diese Weise, Opfer zu Überweisungen zu drängen. Eine dreiste Masche – bitte Vorsicht!

„Die betrügerischen Nachrichten enthalten diesmal die Information, dass angeblich offene Zahlungen zu begleichen wären. Bei der aktuellen Betrugsmasche drängen die Internetbetrüger direkt per E-Mail und einer gefälschten Zahlungserinnerung im Anhang auf eine Überweisung auf ausländische Konten“, warnt das Finanzministerium am Donnerstag.

Tipps bei Betrugsschreiben

  • Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen!
  • Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien!
  • Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!
  • Das BMF empfiehlt, solche Nachrichten sofort zu löschen!

Gefälschtes Mail, gefälschter Bescheid
Beigefügt ist dem gefälschten Mail auch ein falscher Bescheid. „Es handelt sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch und die versendeten Nachrichten und Anhänge stellen Fälschungen dar“, betont das Ministerium.

Das gefälschte Mail
Das gefälschte Mail(Bild: BMF)
Im Anhang findet sich ein gefälschter Bescheid.
Im Anhang findet sich ein gefälschter Bescheid.(Bild: BMF)

Immer wieder machen derartige Betrugsschreiben die Runde, die über verschiedene Kanäle wie SMS, E-Mail, Messenger-Dienste, Telefonanrufe und Social Media sowie über gefälschte Webseiten erfolgen.

