Papst empfängt Eltern der Opfer von Todesbar

Das Treffen, das um 12.15 Uhr stattfindet, erfolgt in einem streng privaten Rahmen und soll die Nähe der Kirche und des Pontifex zu den trauernden Familien zum Ausdruck bringen, wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtete. „Ich möchte allen meine Verbundenheit ausdrücken, die unter dem Leid dieser Tragödie von Crans-Montana stehen“, hatte der Papst am Ende des Angelusgebets von dem Fenster seines Arbeitszimmers über dem Petersplatz nach dem Unglück betont.