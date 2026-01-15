Vorteilswelt
Im privatem Rahmen

Papst empfängt Eltern der Opfer von Todesbar

Ausland
15.01.2026 10:20
Papst Leo XIV. möchte den Angehörigen und Opfern der Tragödie in Crans-Montana seine ...
Papst Leo XIV. möchte den Angehörigen und Opfern der Tragödie in Crans-Montana seine Verbundenheit ausdrücken.(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Papst trifft am heutigen Donnerstag die Angehörigen der italienischen Todesopfer des verheerenden Brandes im Lokal „Le Constellation“ in der Schweizer Skiortschaft Crans-Montana. Leo XIV. wird im Apostolischen Palast im Vatikan die Eltern der sechs jungen Italiener empfangen, die bei dem Brand ums Leben gekommen sind.

Das Treffen, das um 12.15 Uhr stattfindet, erfolgt in einem streng privaten Rahmen und soll die Nähe der Kirche und des Pontifex zu den trauernden Familien zum Ausdruck bringen, wie die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtete. „Ich möchte allen meine Verbundenheit ausdrücken, die unter dem Leid dieser Tragödie von Crans-Montana stehen“, hatte der Papst am Ende des Angelusgebets von dem Fenster seines Arbeitszimmers über dem Petersplatz nach dem Unglück betont.

Zwölf verletzte Italiener werden derzeit im Mailänder Krankenhaus „Niguarda“ wegen Brandwunden behandelt, die sie sich in Crans-Montana zugezogen haben. Zwei von ihnen sind noch in Lebensgefahr, wie die lombardischen Gesundheitsbehörden mitteilten.

Folgen Sie uns auf