Große Alarmfahndung nach Einbrecher in Villach

Ein Täter in Villach ist aktuell auf freiem Fuß. Die Einsatzkräfte suchen auf Hochtouren nach dem Kriminellen. Mit im Einsatz ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifen.
In der Stadt Villach ist derzeit ein bislang unbekannter Täter auf der Flucht. Er war in einer Garage bei einem Wohnhaus eingebrochen und wird nun von mehreren Einsatzkräften gesucht. Streifen, ein Polizeihubschrauber und Drohnen sind im Einsatz. Nähere Details folgen.
