Masten waren zerstört

Neue Stromleitung nach Flammeninferno in Osttirol

Tirol
15.01.2026 07:00
Das enorme Feuer im Sommer (li.) zerstörte zwei Strommasten. Diese wurden nun erneuert bzw. eine ...
Das enorme Feuer im Sommer (li.) zerstörte zwei Strommasten. Diese wurden nun erneuert bzw. eine neue Leitung (re.) installiert.(Bild: BFV Kufstein, APG/Martin Lugger)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Die Austrian Power Grid reagierte auf den tagelangen Brand des Recyclinghofes in Osttirol und sichert die Versorgung mit Ersatzleitung. Das Feuer auf der benachbarten Anlage im Sommer zerstörte wichtige Teile des Umspannwerks.

Immer wieder hat die Austrian Power Grid (APG) mit Stromausfällen auf einer wichtigen Leitung durch das Drautal bis nach Osttirol zu kämpfen. Zumeist sind es Schnee- oder Eislasten, die dafür sorgen, dass Strommasten beschädigt werden. Im Sommer war es das mehrtägige Feuer des Recyclinghofes in Nußdorf-Debant. Da das Feuer direkt neben dem Umspannwerk ausgebrochen war, wurden auch zwei Strommasten schwer beschädigt.

Zitat Icon

Die Sanierung bzw. ein Provisorium musste bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

David Kolm-Schandl, APG

Rasch war den Verantwortlichen klar: Es besteht Handlungsbedarf. „Die Sanierung bzw. ein Provisorium musste bis Ende des Jahres umgesetzt werden, um den sicheren Betrieb der Leitung zu gewährleisten – ein echter Wettlauf mit der Zeit“, erklärt David Kolm-Schandl von der APG.

Die APG arbeiteten mit Hochdruck, um am Umspannwerk in Nußdorf-Debant die Masten zu erneuern ...
Die APG arbeiteten mit Hochdruck, um am Umspannwerk in Nußdorf-Debant die Masten zu erneuern bzw. die Leitung zu installieren.(Bild: APG/Martin Lugger)

Direkt neben den betroffenen Masten wurde ein neuer provisorischer Mastfuß errichtet. Über diesen bzw. eine provisorische Leitung auf einer abgeänderten Trasse konnte die Drautalleitung bis nach Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten gesichert werden. „Die Arbeiten erfolgten fast ausschließlich unter laufendem Betrieb“, sagt Kolm-Schandl.

Organisation im Eiltempo, Baustart im September
Im September starteten die Bauarbeiten, um die neue 1,2 Kilometer 220-kV-Leitung zu montieren. 70 Lkw transportierten 870 Tonnen nach Lienz. Zuvor mussten Übereinkünfte mit Grundeigentümer getroffen werden.

Lesen Sie auch:
Das Feuer wütete tagelang im Lienzer Talkessel. 
Inferno von Osttirol
Das war Ursache für Brand bei Recycling-Anlage
02.07.2025
Bereitschaft bleibt
Inferno in Osttirol: Feuerwehr gab „Brand aus“
01.07.2025
Fünf Verletzte
Explosion bei Großbrand: Feuer außer Kontrolle
28.06.2025

Mit Erfolg: Anfang Dezember wurde das erste System über die provisorische Trasse eingebunden, das zweite kurz danach. Die Betriebssicherheit sei nun auch wieder im Winter gewährleistet, so die APG.

Tirol

