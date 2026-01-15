Neue Stromleitung nach Flammeninferno in Osttirol

Die Austrian Power Grid reagierte auf den tagelangen Brand des Recyclinghofes in Osttirol und sichert die Versorgung mit Ersatzleitung. Das Feuer auf der benachbarten Anlage im Sommer zerstörte wichtige Teile des Umspannwerks.
Immer wieder hat die Austrian Power Grid (APG) mit Stromausfällen auf einer wichtigen Leitung durch das Drautal bis nach Osttirol zu kämpfen. Zumeist sind es Schnee- oder Eislasten, die dafür sorgen, dass Strommasten beschädigt werden. Im Sommer war es das mehrtägige Feuer des Recyclinghofes in Nußdorf-Debant. Da das Feuer direkt neben dem Umspannwerk ausgebrochen war, wurden auch zwei Strommasten schwer beschädigt.
Die Sanierung bzw. ein Provisorium musste bis Ende des Jahres umgesetzt werden.
David Kolm-Schandl, APG
Rasch war den Verantwortlichen klar: Es besteht Handlungsbedarf. „Die Sanierung bzw. ein Provisorium musste bis Ende des Jahres umgesetzt werden, um den sicheren Betrieb der Leitung zu gewährleisten – ein echter Wettlauf mit der Zeit“, erklärt David Kolm-Schandl von der APG.
Direkt neben den betroffenen Masten wurde ein neuer provisorischer Mastfuß errichtet. Über diesen bzw. eine provisorische Leitung auf einer abgeänderten Trasse konnte die Drautalleitung bis nach Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten gesichert werden. „Die Arbeiten erfolgten fast ausschließlich unter laufendem Betrieb“, sagt Kolm-Schandl.
Organisation im Eiltempo, Baustart im September
Im September starteten die Bauarbeiten, um die neue 1,2 Kilometer 220-kV-Leitung zu montieren. 70 Lkw transportierten 870 Tonnen nach Lienz. Zuvor mussten Übereinkünfte mit Grundeigentümer getroffen werden.
Mit Erfolg: Anfang Dezember wurde das erste System über die provisorische Trasse eingebunden, das zweite kurz danach. Die Betriebssicherheit sei nun auch wieder im Winter gewährleistet, so die APG.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.