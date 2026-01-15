Neue Stromleitung nach Flammeninferno in Osttirol

Immer wieder hat die Austrian Power Grid (APG) mit Stromausfällen auf einer wichtigen Leitung durch das Drautal bis nach Osttirol zu kämpfen. Zumeist sind es Schnee- oder Eislasten, die dafür sorgen, dass Strommasten beschädigt werden. Im Sommer war es das mehrtägige Feuer des Recyclinghofes in Nußdorf-Debant. Da das Feuer direkt neben dem Umspannwerk ausgebrochen war, wurden auch zwei Strommasten schwer beschädigt.