ÖSV-Ass rast im Blindflug über die WM-Strecke

Auf Anhieb im Super-G gesiegt

Auf eine Höchstgeschwindigkeit von über 100 km/h kommt die sehbeeinträchtigte Drasendorferin im Speedbewerb. „Das kostet schon Überwindung. Am leichtesten ist für mich der Slalom. Da ist das Tempo am geringsten. Aber ein drehender Riesentorlauf, wo man ja auch auf 80 km/h kommt, ist schwieriger als der Super-G. Wenn es wild hin- und hergeht, muss ich nach den Toren immer meinen Guide suchen“, erklärt Stary, die seit der heurigen Saison im Weltcup auch im Super-G antritt, im Dezember in Steinach beim Debüt auch gleich zum Sieg fuhr und zweimal Zweite wurde.