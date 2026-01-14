Mattersburger Stadtbus mit ungewisser Zukunft

Fokus auf die Schüler

Der Stadtchefin ist es vor allem ein Anliegen, dass die Kinder in der Früh weiterhin mit dem MABU in die Schule fahren können und vor 8 Uhr dort ankommen: „Das ist mir wichtig.“ Wie schnell die aus der Bevölkerung eingebrachten Änderungswünsche umgesetzt werden können, steht nicht fest. Eine Anpassung der Ticketpreise ist vorerst jedenfalls nicht vorgesehen. Aktuell kostet ein Einzelfahrschein einen Euro, der für den ganzen Tag zwei Euro.