Ein Analytiker, Bohémien und bunter Paradiesvogel

Es ist um ihn in den letzten Jahren eher still geworden: Hubert Aratym (1926 bis 2000), der „Paradiesvogel“, Liebling der Wiener und Pariser Gesellschaft, den die Wiener phantastischen Realisten „adoptierten“, ist aus der Ausstellungsszene und vom Kunstmarkt fast verschwunden. Trotz Gründung einer Aratym-Stiftung 1998. Dr. Franz Pichorner, Direktor des Theatermuseums im Palais Lobkowitz, veranstaltet nun anlässlich Aratyms 100. Geburtstags (22. Jänner) einen Gedenkabend: Andrea Eckert, Christian Ludwig Attersee, André Heller, Aratym-Buchmitarbeiter Christoph Hirschmann und „Krone“-Kultur-Experte Karlheinz Roschitz erinnern sich.