Glatteis-Chaos, Laden geplündert und Bahati Venus

Glatteis-Chaos in Österreichs: Gefrierender Regen legt seit den frühen Morgenstunden große Teile des Landes lahm. UND: Warum selbst Kameras und Zutritt per Bankomatkarte nicht abschrecken: Fünf Täter plünderten den Hofladen des Bürgermeisters von Niederneukirchen! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.