Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und Ottifant

Ein rätselhafter und makabrer Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich: In Münchendorf wurde die mumifizierte Leiche einer Frau in einer Hauswand entdeckt. UND: Das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige ist noch gar nicht in Kraft – sorgt aber bereits jetzt für massiven Streit. Außerdem: Wie Otto Waalkes mit seinen Ottifanten die Kunstgeschichte aufmischt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.