Fluggastrechte und Geld-Retour bei Festivals

EU-Pläne könnten Fluggästen bald deutlich weniger Entschädigung bringen. Bei Verspätungen und Ausfällen stehen strengere Regeln im Raum. UND: Gute Nachrichten für Festivalfans: Beim Nova Rock und Frequency gibt es Geld zurück. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.