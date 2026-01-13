Blitzeis: Wird bei Ihnen genug geräumt?

Schneefahrbahn, Blitzeis und schlechte Sicht: Nach den kalten Wochen rund um Neujahr sorgt nun eine Warmfront für Regen und spiegelglatte Straßen, Schienen und Gehwege. Wie sieht die Situation in Ihrer Umgebung aus?
Sobald die ersten Flocken fallen, verwandeln sich Österreichs Straßen oft in eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Trotz Winterreifenpflicht und Räumdiensten gehören Unfälle, kilometerlange Staus vor Steigungen und hängengebliebene Fahrzeuge zum winterlichen Alltag. Zusätzlich sorgt nun Blitzeis für zahlreiche Unfälle und Verletzungen.
Wie sieht die Lage in Ihrer Umgebung aus? Funktioniert die Schnee- und Eisräumung, oder gibt es noch Verbesserungsbedarf? Würden Sie im Moment freiwillig das Haus verlassen, oder bleiben Sie lieber zu Hause? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
