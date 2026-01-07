LIVE: Feller eliminated, ÖSV left without a podium finish

Austria's technical specialists suffered a bitter defeat in the floodlit slalom in Madonna di Campiglio. While France's Clement Noel raced to victory on Wednesday evening, Michael Matt was the best ÖSV skier, finishing twelfth. Four ÖSV racers, Manuel Feller, Fabio Gstrein, Dominik Raschner, and Joshua Sturm, were eliminated, while Marco Schwarz missed out on the second run.