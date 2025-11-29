Handel setzt zu Weihnachten 150 Millionen Euro um

Online-Handel bei Kärntner Händlern

Auch Ernst Hofbauer war in den Klagenfurter City Arkaden zufrieden. Er bietet auf drei Ebenen 115 Geschäfte, Cafés und Restaurants mit 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche an. „Wir hatten viele Kunden, die Stimmung war gut. Die Kunden schauen, was es gibt. Die Kinder können bei uns basteln, während die Eltern shoppen. Bis nächste Woche fallen Weihnachtsgeschäft und Black Week zusammen. Auch der Online-Handel gehört längst dazu, zumindest 25 Prozent kaufen online. Alles wird auch digital angeboten. Viele Kunden lassen die Pakete fertig machen und holen sie bei uns ab“, sagt Hofbauer.

Auch Spartensprecher Raimund Haberl bestätigt das. „Viele Kärntner kaufen zwar online, aber bei Kärntner Geschäften. Das ist gut so. Denn der regionale Handel ist wichtig.“