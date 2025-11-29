Vorteilswelt
Adventstart in Kärnten

Handel setzt zu Weihnachten 150 Millionen Euro um

Lokales & Regionales
29.11.2025 14:57
In den Kärntner Einkaufszentren war am ersten Adventsamstag viel los.
In den Kärntner Einkaufszentren war am ersten Adventsamstag viel los.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Das Weihnachtsgeschäft ist am ersten Adventsamstag gut angelaufen. In den Einkaufszentren in Klagenfurt, Villach oder Wolfsberg war viel los. „150 Millionen Euro werden in Kärnten umgesetzt, das ist etwas mehr als im Vorjahr“, sagt Spartensprecher Raimund Haberl.

0 Kommentare

Weihnachten ist eine magische Zeit. Ein Lichtermeer schmückt die Adventmärkte, Weihrauch und edle Düfte riechen, nicht nur die Punschstandln sind voll, sondern auch die Geschäfte. Am ersten Adventsamstag war in Kärnten in vielen Städten sehr viel los. „Insgesamt werden in Kärnten heuer rund 150 Millionen Euro ausgegeben, pro Person sind im Schnitt 325 Euro eingeplant“, sagt Raimund Haberl, Spartensprecher der Wirtschaftskammer. „Vier von fünf Geschenken werden bei regionalen Händlern gekauft. Der Handel in Kärnten steht unter Druck,  der Weihnachts-Auftakt war sehr positiv.“

Die City Arkaden waren am ersten Adventsamstag gut besucht.
Die City Arkaden waren am ersten Adventsamstag gut besucht.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Auch am Alten Platz war viel los.
Auch am Alten Platz war viel los.(Bild: Christian Tragner)
Spartensprecher Raimund Haberl rechnet mit 150 Millionen Euro Umsatz.
Spartensprecher Raimund Haberl rechnet mit 150 Millionen Euro Umsatz.(Bild: Wirtschaftskammer)

Weihnachtsgeschäft bis 6. Jänner
Personell wurde in den Geschäften aufgestockt. „Wir haben auch viele Gäste aus Italien“, sagt Richard Oswald, Geschäftsführer Atrio Villach. „Die Familien gehen gerne einkaufen, wir haben eine Kinder-Erlebniswelt. Die Kunden können einen schönen Tag im Einkaufszentrum haben. Auch die Weihnachtgutscheine werden gekauft. Mit dem Umtausch dauert das Weihnachtsgeschäft heuer bis 6. Jänner.“

Online-Handel bei Kärntner Händlern
Auch Ernst Hofbauer war in den Klagenfurter City Arkaden zufrieden. Er bietet auf drei Ebenen 115 Geschäfte, Cafés und Restaurants mit 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche an. „Wir hatten viele Kunden, die Stimmung war gut. Die Kunden schauen, was es gibt. Die Kinder können bei uns basteln, während die Eltern shoppen. Bis nächste Woche fallen Weihnachtsgeschäft und Black Week zusammen. Auch der Online-Handel gehört längst dazu, zumindest 25 Prozent kaufen online. Alles wird auch digital angeboten. Viele Kunden lassen die Pakete fertig machen und holen sie bei uns ab“, sagt Hofbauer.

Auch Spartensprecher Raimund Haberl bestätigt das. „Viele Kärntner kaufen zwar online, aber bei Kärntner Geschäften. Das ist gut so. Denn der regionale Handel ist wichtig.“

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten
