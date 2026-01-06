Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommt von Treibach

Hammer! Ex-Bundesliga-Kicker übernimmt Feldkirchen

Kärnten
06.01.2026 10:29
Manuel Kerhe (re.) hat einen neuen Trainerjob.
Manuel Kerhe (re.) hat einen neuen Trainerjob.(Bild: GEPA)

In der Unterliga Mitte wurde Feldkirchen bei der Trainersuche fündig. Ex-Bundesliga-Profi Manuel Kerhe übernimmt den Tabellenvierten, kommt von den Treibach Juniors. Auch am Spielersektor hat man sich bei den Kurstädtern bedient.

0 Kommentare

Nicht nach Wunsch verlief es in der Unterliga Mitte für Feldkirchen! In den 15 Ligapartien im Herbst konnte man nur acht Siege einfahren. Trainer Rober Pozewaunig warf Mitte Oktober das Handtuch, sein „Co“ Mario Antunovic übernahm interimistisch. Nun hat man einen neuen Coach gefunden.

Kevin Vaschauner (re.) und Feldkirchen wollen in die Kärntner Liga.
Kevin Vaschauner (re.) und Feldkirchen wollen in die Kärntner Liga.(Bild: Hermann Sobe)

Und der hat jede Menge Profi-Erfahrung: Manuel Kerhe! 115-mal lief 38-Jährige in der österreichischen Bundesliga für den WAC und Ried auf, erzielte dabei 13 Tore. In der 2. Liga kam er auf 260 Einsätze für Ried, LASK, WAC, Grödig und Bad Aussee. „Mitte Dezember hatten wir erstmals Kontakt. Mit der Philosophie von Feldkirchen kann ich mich gut identifizieren, ich kann mich dort sicher weiterentwickeln“, freut sich Kerhe auf die neue Aufgabe.

Martin Lamzari (re.) wechselt zu Feldkirchen.
Martin Lamzari (re.) wechselt zu Feldkirchen.(Bild: Hermann Sobe)

„Wir wollten einen jungen, dynamischen Trainer, der dennoch jede Menge Erfahrung im Fußball bereits sammeln konnte. Den haben wir nun gefunden“, so Obmann Martin Tamegger. „Er will die heimischen Spieler ins Zentrum rücken, weg von der Transferflut in Kärnten!“

Kerhe kommt von den Treibach Juniors
Für Kerhe ist es die erste Tätigkeit bei einer „Erstvertretung“. Zuletzt coachte er die Treibach Juniors in der Unterliga Ost, war davor als Co-Trainer bei den Ried Amateuren in der Regionalliga tätig gewesen. Neben Kerhe wechselt auch Martin Lamzari von den Kurstädtern zu Feldkirchen. Zudem kommt Julian Loteritsch von St. Jakob/Ros.! Weitere Neuzugänge wird es wohl nicht mehr geben. „Wir haben die Qualität, dass wir ganz vorne mitmischen können. Wollen den Anschluss an das Führungsduo schaffen“, so Kerhe.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
130.706 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.952 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
109.138 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Kärnten
Kommt von Treibach
Hammer! Ex-Bundesliga-Kicker übernimmt Feldkirchen
Nach Jurys Rücktritt
Sie ringen um Chefsessel der Künstlerstadt Gmünd
Klagenfurt droht Aus
„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“
GAK-Meister für WAC
Trotz Chaos! „Hinti“ wieder ein Thema bei Austria
Besonderer Gruß
Rosentaler Sternsinger machen keine Hausbesuche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf