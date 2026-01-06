Hammer! Ex-Bundesliga-Kicker übernimmt Feldkirchen

In der Unterliga Mitte wurde Feldkirchen bei der Trainersuche fündig. Ex-Bundesliga-Profi Manuel Kerhe übernimmt den Tabellenvierten, kommt von den Treibach Juniors. Auch am Spielersektor hat man sich bei den Kurstädtern bedient.
Nicht nach Wunsch verlief es in der Unterliga Mitte für Feldkirchen! In den 15 Ligapartien im Herbst konnte man nur acht Siege einfahren. Trainer Rober Pozewaunig warf Mitte Oktober das Handtuch, sein „Co“ Mario Antunovic übernahm interimistisch. Nun hat man einen neuen Coach gefunden.
Und der hat jede Menge Profi-Erfahrung: Manuel Kerhe! 115-mal lief 38-Jährige in der österreichischen Bundesliga für den WAC und Ried auf, erzielte dabei 13 Tore. In der 2. Liga kam er auf 260 Einsätze für Ried, LASK, WAC, Grödig und Bad Aussee. „Mitte Dezember hatten wir erstmals Kontakt. Mit der Philosophie von Feldkirchen kann ich mich gut identifizieren, ich kann mich dort sicher weiterentwickeln“, freut sich Kerhe auf die neue Aufgabe.
„Wir wollten einen jungen, dynamischen Trainer, der dennoch jede Menge Erfahrung im Fußball bereits sammeln konnte. Den haben wir nun gefunden“, so Obmann Martin Tamegger. „Er will die heimischen Spieler ins Zentrum rücken, weg von der Transferflut in Kärnten!“
Kerhe kommt von den Treibach Juniors
Für Kerhe ist es die erste Tätigkeit bei einer „Erstvertretung“. Zuletzt coachte er die Treibach Juniors in der Unterliga Ost, war davor als Co-Trainer bei den Ried Amateuren in der Regionalliga tätig gewesen. Neben Kerhe wechselt auch Martin Lamzari von den Kurstädtern zu Feldkirchen. Zudem kommt Julian Loteritsch von St. Jakob/Ros.! Weitere Neuzugänge wird es wohl nicht mehr geben. „Wir haben die Qualität, dass wir ganz vorne mitmischen können. Wollen den Anschluss an das Führungsduo schaffen“, so Kerhe.
