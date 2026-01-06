Hammer! Ex-Bundesliga-Kicker übernimmt Feldkirchen

Kerhe kommt von den Treibach Juniors

Für Kerhe ist es die erste Tätigkeit bei einer „Erstvertretung“. Zuletzt coachte er die Treibach Juniors in der Unterliga Ost, war davor als Co-Trainer bei den Ried Amateuren in der Regionalliga tätig gewesen. Neben Kerhe wechselt auch Martin Lamzari von den Kurstädtern zu Feldkirchen. Zudem kommt Julian Loteritsch von St. Jakob/Ros.! Weitere Neuzugänge wird es wohl nicht mehr geben. „Wir haben die Qualität, dass wir ganz vorne mitmischen können. Wollen den Anschluss an das Führungsduo schaffen“, so Kerhe.