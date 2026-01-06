Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ARA-Jahresbilanz 2025

Flugrettung im Dauereinsatz für Menschenleben

Kärnten
06.01.2026 06:00
Die Flugrettungsprofis der ARA Flugrettung absolvierten im vergangenen Jahr 344 Windeneinsätze – ...
Die Flugrettungsprofis der ARA Flugrettung absolvierten im vergangenen Jahr 344 Windeneinsätze – so viele wie noch nie zuvor in der mittlerweile fast 25-jährigen Geschichte des gemeinnützigen Unternehmens.(Bild: Tomas Kika)

Die ARA Flugrettung war 2025 erneut im Dauereinsatz: Besonders nächtliche Windenbergungen verzeichnen einen deutlichen Anstieg, während die Piloten, Notärzte und Einsatzteams rund um Fresach, Nassfeld und Reutte zu insgesamt 2.145 Einsätzen alarmiert wurden.

0 Kommentare

Die ARA Flugrettung blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück: Die drei Notarzthubschrauber waren insgesamt 2.145 Mal im Einsatz. Damit verzeichnet die Flugrettung zwar ein leichtes Minus von 280 Alarmierungen gegenüber 2024, doch besonders bei den nächtlichen Windenbergungen gab es einen deutlichen Anstieg.

Meilenstein mit neuer Maschine und „Pulsing Lights“
62 solcher nächtlichen Einsätze wurden 2025 durchgeführt – ein Plus von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen war der RK-2-Helikopter aus Reutte, der 53 dieser anspruchsvollen Operationen übernahm. „Für Patienten und Einsatzorganisationen stellt eine professionelle nächtliche Windenoperation, die ohne Zwischenlandungen und Tankstopps auskommt, einen unglaublichen Mehrwert dar, der nicht selten über Leben oder Tod entscheidet“, erklärt ARA-Flugbetriebsleiter Herbert Graf. 

Ein Meilenstein 2025 war die Inbetriebnahme der ersten H145 mit Fünfblattrotor in Österreich am Nassfeld. „Mehr Leistung, weniger Vibrationen und höhere Zuladungskapazitäten sorgen für mehr Sicherheit und größere Einsatzmöglichkeiten“, so Andreas Grießer, stellvertretender Geschäftsführer der ARA Flugrettung. Ergänzt wird der Hubschrauber durch ein neues visuelles Erkennungssystem, die sogenannten „Pulsing Lights“, die die Sichtbarkeit in der Luft und am Boden deutlich verbessern.

⁣Jahresbilanz 2025

Die meisten Einsätze im Jahr 2025 bei der ARA Flugrettung wurden in Folge von Sport- und Freizeitunfällen absolviert (rund 42%). Auf Platz zwei im Einsatzranking: Internistische Notfälle (rund 26%), gefolgt von neurologischen Notfällen (rund 12%).

Flugrettung feiert 25 Jahre
ARA-Geschäftsführer Thomas Jank betont, dass die solide Entwicklung der Flugrettung vor allem zwei Faktoren zu verdanken ist: „Unsere außergewöhnlichen Mitarbeiter leisten einen grandiosen Job, und unser Mehrheitseigentümer DRF Luftrettung unterstützt uns bei allen Weiterentwicklungen tatkräftig.“

Die ARA Flugrettung beschäftigt derzeit 88 Mitarbeiter, darunter Piloten, Windenoperatoren, Flugretter und Notärzte. Geflogen wird in der Regel mit einer Vierpersonen-Crew, bei Bedarf ergänzt durch Spezialkräfte wie Bergretter, Fachärzte oder Intensivpfleger. Gegründet 2001, betreibt die ARA Flugrettung heute drei Stationen in Österreich (Fresach, Nassfeld und Reutte) und feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
129.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.760 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
107.999 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Kärnten
GAK-Meister für WAC
„Hinti“ wieder ein Thema bei Austria Klagenfurt
ARA-Jahresbilanz 2025
Flugrettung im Dauereinsatz für Menschenleben
ÖGK-Leiter erklärt:
„Insolvenzeröffnungsverfahren gegen die Austria“
Krone Plus Logo
Goalie boxte Gegner um
Kein Geld für Eismaschine! Cracks packen selbst an
Südkärntner Tradition
Die Pehtra Baba zieht wieder von Haus zu Haus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf