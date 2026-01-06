Flugrettung im Dauereinsatz für Menschenleben

Meilenstein mit neuer Maschine und „Pulsing Lights“

62 solcher nächtlichen Einsätze wurden 2025 durchgeführt – ein Plus von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark betroffen war der RK-2-Helikopter aus Reutte, der 53 dieser anspruchsvollen Operationen übernahm. „Für Patienten und Einsatzorganisationen stellt eine professionelle nächtliche Windenoperation, die ohne Zwischenlandungen und Tankstopps auskommt, einen unglaublichen Mehrwert dar, der nicht selten über Leben oder Tod entscheidet“, erklärt ARA-Flugbetriebsleiter Herbert Graf.