Goldegger wünschen: „An Fried, an Reim, an Gsund“

Nur alle zehn Jahre ist es in Goldegg soweit, dass einem die Perchtengruppe daheim die Aufwartung macht. Dabei ziehen Schön- und Schiachperchten jedes Jahr am Neujahrstag von Hof zu Hof. Lange Wege und die Auswahl der Häuser lassen es nicht anders zu. Auf „An Fried, an Reim und an Gsund“, den traditionellen Segen der Perchten, muss im neuen Jahr aber niemand verzichten.