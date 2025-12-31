Burschen hatten jede Menge verbotene Raketen dabei

793 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt

Die Burschen konnten jedoch dingfest gemacht werden. „Bei drei Österreichern im Alter von 13, 14 und 15 Jahren wurden Rucksäcke mit insgesamt 793 pyrotechnischen Gegenständen vorwiegend der Klassen F2 und F3 vorgefunden und sichergestellt“, heißt es. Damit aber nicht genug: 113 Stück der Feuerwerkskörper sind als verboten eingestuft. Sie stammen laut Polizei aus Tschechien und Slowenien.