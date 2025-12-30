In the west of Hungary
Austrian missing for weeks – body found
Sad certainty for a family in Burgenland. After weeks of searching for clues, an Austrian man - who had mysteriously disappeared with his dog - has now been found dead in western Hungary ...
Stefan L. was last seen on December 5 in the Hungarian border town of Mosonmagyaróvár. After a family visit, the 65-year-old suddenly left the house, got into a brown Citroën Picasso with Hungarian license plates with his dog - and disappeared without a trace. His wife frantically raised the alarm.
Body discovered in a remote area
Last Saturday came the sad discovery: hunters found the body in a remote area near the village of Lébény, around 20 kilometers south of Mosonmagyaróvár, and immediately alerted the authorities.
Particularly puzzling are the circumstances: L. hardly knew his way around the neighboring country and had neither a cell phone nor any personal belongings with him. His car also remains missing. The local police are still investigating in all directions.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.