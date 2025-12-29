Sternsinger waren bei Ludwig zu Gast

Besonderer Besuch im Rathaus: Die Sternsinger überbrachten den Segen an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die durch die Aktion gesammelten Spenden kommen heuer vor allem dem Schwerpunktland Tansania zugute.
Mit Liedern, Segensspruch und herzlichen Botschaften waren Luise (10) als Kaspar, Margarita (10) als Balthasar und Emilian (9) als Melchior am Dienstag zu Gast bei Bürgermeister Ludwig. Den Besuch eröffnet Annelie (7).
Eine alljährliche Tradition, die Ludwig – der als Kind selbst als Sternsinger unterwegs war – ein Anliegen ist. „Ich weiß aus Erfahrung, wie viel Einsatz, aber auch Freude damit verbunden ist. Die Kinder zeigen, wie wichtig Zusammenhalt, Mitgefühl und Engagement für andere sind“, so der Stadtchef.
Schwerpunktland 2026: Tansania
Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jährlich rund 500 Hilfsprojekte für benachteiligte Menschen in Armutsregionen der Welt. Schwerpunktland 2026 ist Tansania, wo unter anderem Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt werden.
Die kleinen Könige waren am Dienstag außerdem beim designierten Erzbischof Josef Grünwidl und bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu Besuch.
