Ski World Cup Ticker
Series continues! Shiffrin celebrates 5th slalom victory
Can Katharina Liensberger step up a gear and secure a red-white-red victory in Semmering? The Vorarlberg native was 34 hundredths of a second behind the leader Camille Rast from Switzerland in the 1st run and 25 hundredths behind second-placed Lara Colturi from Albania. The final 2nd run is underway, we are reporting live, see ticker below.
Here is the live ticker:
Here are the intermediate results:
"I never really got into attacking," said Liensberger, who started the race with bib number one, and was not entirely satisfied with her first run: "The piste is specially prepared and special to ski in order to keep the skis steady and get into the flow."
In the second run, it was now a matter of "finding determination and being lively in order to keep the skis steady." In general, however, it was "really cool to ski".
Troupe just behind Shiffrin
That should also be it for Katharina Truppe. She is the second-best Austrian after the first run, 66 hundredths of a second behind in sixth place. Directly ahead of her is Mikaela Shiffrin, who did not have a flawless run and was 54 hundredths behind.
Katharina Huber and Franziska Gritsch were thrown off the icy slope, Katharina Gallhuber was already 3.61 seconds off the lead.
The second run starts at 5.45 pm, we will report live again.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.