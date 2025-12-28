Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski World Cup Ticker

Series continues! Shiffrin celebrates 5th slalom victory

Nachrichten
28.12.2025 05:31
Katharina Truppe
Katharina Truppe(Bild: GEPA)

Can Katharina Liensberger step up a gear and secure a red-white-red victory in Semmering? The Vorarlberg native was 34 hundredths of a second behind the leader Camille Rast from Switzerland in the 1st run and 25 hundredths behind second-placed Lara Colturi from Albania. The final 2nd run is underway, we are reporting live, see ticker below.

0 Kommentare

Here is the live ticker:

Here are the intermediate results:

"I never really got into attacking," said Liensberger, who started the race with bib number one, and was not entirely satisfied with her first run: "The piste is specially prepared and special to ski in order to keep the skis steady and get into the flow."

Katharina Liensberger
Katharina Liensberger(Bild: GEPA)

In the second run, it was now a matter of "finding determination and being lively in order to keep the skis steady." In general, however, it was "really cool to ski".

Camille Rast in the lead after the first run.
Camille Rast in the lead after the first run.(Bild: GEPA)

Troupe just behind Shiffrin
That should also be it for Katharina Truppe. She is the second-best Austrian after the first run, 66 hundredths of a second behind in sixth place. Directly ahead of her is Mikaela Shiffrin, who did not have a flawless run and was 54 hundredths behind.

Katharina Huber and Franziska Gritsch were thrown off the icy slope, Katharina Gallhuber was already 3.61 seconds off the lead.

The second run starts at 5.45 pm, we will report live again.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf